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11:55, 31 октября 2024Россия

В российском регионе более чем в шесть раз увеличили выплату за привлечение бойцов на СВО

В Самарской области вшестеро увеличили выплату за привлечение бойцов на СВО

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Самарской области более чем в шесть раз увеличили выплату за привлечение бойцов на специальную военную операцию (СВО) на Украине. Об этом пишет ТАСС

Если ранее размер выплаты составлял 15 тысяч рублей, то теперь за помощь в привлечении кандидатов на службу по контракту с Минобороны россиянам заплатят 100 тысяч рублей.

Уточняется, что получить выплату сможет тот, кто объяснил кандидату преимущества службы, поспособствовал прибытию в военный комиссариат или пункт отбора и заключению контракта с Минобороны и отправке на СВО. Деньги выплатят после предоставления справки, которую выдадут в военном комиссариате.

Ранее в Пермском крае выплаты за контракт с Минобороны увеличили почти в четыре раза — до 1,5 миллиона рублей. Сообщалось, что выплату получат те, кто заключит контракт до конца 2024 года и уйдет на фронт не менее чем на один год.

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      Елена Торубарова
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