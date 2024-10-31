Российский штурмовик заявил об уходе на СВО из-за необходимости отвечать за слова

Штурмовик Калаш завил, что ушел на СВО из-за необходимости отвечать за слова

Командир штурмовиков с позывным Калаш завил, что ушел на специальную военную операцию (СВО) из-за необходимости отвечать за слова. Видео с рассказом россиянина публикует Telegram-канал «Герои спецоперации Z».

По словам военнослужащего, он давал присягу России и ее народу, поэтому у него не было мысли «соскочить» после получения повестки во время частичной мобилизации. «За слова надо отвечать», — заявил он.

Калаш добавил, что несмотря на необходимость держать слово, решение об уходе на СВО далось ему тяжело, так как дома у него оставались жена и трое детей.

Ранее стало известно, что житель Новоалтайска заключил контракт с Минобороны, когда приставы начали взыскивать долги с него и его супруги. Поскольку мужчина ушел на фронт, исполнительные производства приостановили.