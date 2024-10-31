Российское дальнобойное оружие поразило военные аэродромы ВСУ

Минобороны сообщило об ударе по инфраструктуре аэродромов ВСУ

Российское дальнобойное оружие поразило аэродромы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Помимо этого, за минувшие сутки Российская армия нанесла удар по складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов противника.

Кроме того, целями российских атак стали 135 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ, отметили в военном ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Кругляковка Харьковской области. Позже было опубликовано видео с водруженным над Кругляковкой российским триколором.