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12:14, 31 октября 2024Россия

Российское дальнобойное оружие поразило военные аэродромы ВСУ

Минобороны сообщило об ударе по инфраструктуре аэродромов ВСУ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российское дальнобойное оружие поразило аэродромы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Помимо этого, за минувшие сутки Российская армия нанесла удар по складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов противника.

Кроме того, целями российских атак стали 135 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ, отметили в военном ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Кругляковка Харьковской области. Позже было опубликовано видео с водруженным над Кругляковкой российским триколором.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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