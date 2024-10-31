Российского адвоката обвинили в угрозах насилия против представителя власти

Адвоката Идалова этапировали в Москву по делу об угрозах представителю власти

В Чечне сотрудники правоохранительных органов задержали адвоката Тимура Идалова по обвинению в угрозах применения насилия в отношении представителя власти. Его уже этапировали в Москву на суд. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, правозащитник скрылся из столицы и был задержан на территории Чечни накануне. Уточняется, что адвокат просил передать свое уголовное дело для рассмотрения в один из судов республики. Однако Верховный суд отказал ему и направил материалы в Химкинский суд Московской области.

В апреле 2023 года сообщалось, что Идалова, который защищал одного из участников расправы над начальником центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, задержали в Москве. Тогда его заподозрили в оправдании терроризма, неуважении к суду и оскорблении представителя власти.

Ранее в Москву этапировали замглавы Ленинградского военного округа генерал-майора Валерия Муминджанова, задержанного по обвинению в получении взятки.