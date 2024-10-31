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16:13, 31 октября 2024Россия

Российской школьнице пришлось сменить город после рассылки порноколлажа с ее лицом

В Петербурге школьник разослал сверстникам порноколлаж с лицом одноклассницы
Елена Торубарова
Елена Торубарова

Фото: Tamara Bellis / Unsplash

В Санкт-Петербурге школьник разослал сверстникам порноколлаж с лицом одноклассницы. Девочке пришлось сменить город, пишут «78 | НОВОСТИ» в своем Telegram-канале.

По данным канала, родители неоднократно жаловались руководству школы на поведение подростка, который срывал уроки и часто приставал к потерпевшей девочке. Однако ситуацию это не изменило, а мать мальчика якобы заявила о предвзятом отношении к ее сыну.

В сентябре 2024 года школьница получила от одноклассника странное сообщение в Telegram — девочке прислали порнографический коллаж с ее лицом. Позже фото получили все ее знакомые, уточняет издание.

Родители подвергшейся буллингу девочки приняли решение не просто сменить школу, но и переехать в другой город. Со слов матери, подросток продолжил высмеивать ее дочь — в частности, на рассылку порноколлажа он ответил грубыми комментариями сексуального характера. Мать девочки обратилась с заявлением в полицию.

Ранее в Башкортостане двух восьмиклассников избили из-за девочки, которая просила отправить ей дикпик. После стычки у пострадавших выявили сотрясения, ссадины и синяки.

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