Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:57, 31 октября 2024Экономика

Стоимость российских облигаций упала до исторического минимума

Индекс российских корпоративных бондов RUCBCPNS упал до исторического минимума

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В ходе торгов на Мосбирже в четверг, 31 октября, индекс российских корпоративных облигаций RUCBCPNS упал до 86,23 пункта, что стало самым низким уровнем за все время. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Предыдущий абсолютный минимум — 86,26 пункта — был достигнут в марте 2022 года на фоне введения западных санкций после начала боевых действий на Украине и резко возросшей неопределенности по поводу состояния фондового рынка в России.

Также обновил минимум с 2009 года индекс российских гособлигаций RGBI, он опустился до 96,42 пункта. Ниже в российской истории результат был только во время мирового финансового кризиса 2008-2009 годов.

Ранее аналитики предупредили, что на фоне рекордного роста ключевой ставки Банка России, которую регулятор обещает сохранить на сверхвысоком уровне и в следующем году, на рынке ожидаются массовые дефолты. В первую очередь речь идет о компаниях третьего эшелона, то есть самых рискованных облигаций, но под угрозой и второй эшелон. Процесс может начаться уже до конца года.

Вместе с тем глава ЦБ Эльвира Набиуллина, объясняя свои действия в Госдуме, подчеркнула, что без жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) обуздать инфляцию не выйдет, а попытка поднять экономику с ней приведет к куда более плохим последствиям, чем проблемы отдельных компаний. Она подчеркнула, что ситуация сложилась беспрецедентная.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров ответил на вопрос о возможности завершить конфликт на Украине «вничью»

      Обвиненный в каннибализме голливудский актер вернется в кино

      Положение ВСУ в Курской области оценили

      Стюардесса предостерегла пассажиров от использования туалетной бумаги на борту самолета

      Поветкина отстранили из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил

      Лавров заявил о полной неадекватности Зеленского

      Медузу размером с человека сняли на видео в России

      Стоимость российских облигаций упала до исторического минимума

      Прокуратура Финляндии предъявила обвинения россиянину Тордену

      В Москве открылся уникальный медицинский центр

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше