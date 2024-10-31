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13:20, 31 октября 2024Экономика

В России призвали готовиться к волне дефолтов

«Ведомости»: рост ключевой ставки может привести к волне корпоративных дефолтов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Рост ключевой ставки Банка России до рекордных 21 процента и жесткий сигнал на будущее может привести к волне корпоративных банкротств уже в начале следующего года или во втором полугодии. К такому выводу пришли участники пленарной сессии конференции «Будущее облигационного рынка», пишут «Ведомости».

Как отмечают аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА», которое организовало конференцию, пока эмитенты долговых бумаг выдерживают повышение расходов на их обслуживание. Но эффект от роста ставок еще не полностью догнал их.

Если высокие ставки сохранятся на длительный срок, то запаса прочности многим из них, что понятно уже сейчас, не хватит. А между тем Центробанк в своих прогнозах не оставляет шансов для существенного смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) в 2025 году.

Руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса инвестбанка «Синара» Алексей Куприянов в ходе обсуждения отметил, что в зоне риска в первую очередь находятся компании из третьего эшелона Мосбиржи, то есть небольшие высокорисковые эмитенты с низколиквидными бумагами. В свою очередь, замначальника департамента инструментов долгового рынка Газпромбанка (ГПБ) Алексей Оферкин отметил, что сложно стало уже второму эшелону.

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По оценке «Эксперт РА», в разрезе отраслей сложнее всего придется целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей отраслям, оптовой торговле, агропромышленному комплексу и сельскому хозяйству. Эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Людмила Рокотянская полагает, что увеличение числа дефолтов будет заметно уже в этом квартале.

На готовность инвесторов к корпоративным дефолтам указывает и индекс российских корпоративных облигаций RUCBCPNS, который находится на минимальных с марта 2022 года уровнях. Тогда на фоне начала боевых действий на Украине и санкционного шока параметр опустился до антирекорда в 86,25 пункта, однако по состоянию на 31 октября он лишь немногим выше — 86,32 пункта — и быстро падает. Также обновляет антирекорд за 15 лет и индекс российских гособлигаций RGBI — 96,46 пункта.

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      Платон Щукин
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