В России задумались о запрете езды по тротуарам на электросамокатах

В России с 2031 года могут запретить ездить по тротуарам на электросамокатах

В России с 2031 года могут запретить ездить на электросамокатах по тротуарам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на протокол совещания Минтранса с ведомствами по обсуждению нового регулирования для этого транспорта.

В документе говорится, что за семь лет власти должны создать необходимую инфраструктуру для движения самокатов по городу. Ожидается, что владельцам таких транспортных средств разрешат ездить, например, по велосипедным дорожкам.

«Мы договорились отложить срок вступления в силу запрета на движение средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам до 2031 года. Это должно стимулировать муниципалитеты обеспечить планомерное развитие специальной велоинфраструктуры», — отметил источник издания.

Ранее в России власти захотели увеличить максимальный возраст для управления электросамокатами и другими СИМ. Законодатели и чиновники уверены, что минимальный возраст для управления СИМ нужно увеличить до 16 лет, а для управления ими нужно будет получить права.