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07:32, 18 октября 2024Россия

В России захотели увеличить минимальный возраст для управления электросамокатами

«Известия»: в России захотели разрешить пользоваться электросамокатами с 16 лет

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

В России власти захотели увеличить максимальный возраст для управления электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом со ссылкой на протокол совещания Минтранса, Минпромторга, МВД, Минцифры, Минюста и депутатов Госдумы пишут «Известия».

По их данным, ведомства и парламентарии пришли к выводу о необходимости нового регулирования для таких видов транспорта. Законодатели и чиновники уверены, что минимальный возраст для управления СИМ нужно увеличить до 16 лет, а для управления ими нужно будет получить права.

Кроме того, предлагается запретить движение СИМ по тротуарам и проезжей части — такое ограничение планируется ввести не сразу, так как для этого нужно создать специальную инфраструктуру, которая не будет создавать угроз и помех для пешеходов и обычного транспорта.

«Все участники дорожного движения должны соблюдать правила, чтобы сделать его безопасным. Запрещать самокаты и другие СИМ нельзя, но там, где это возможно, их стоит ограничивать. Сейчас мы как раз разрабатываем такое регулирование совместно с правительством и субъектами России», — объяснил участник совещания, глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.

В Минтрансе, в свою очередь, объяснили разработку новых правил массовым использованием СИМ и их растущим количеством. «Анализ безопасности дорожного движения и правоприменительной практики показал: повышение возраста с 14 до 16 лет для лиц, использующих для передвижения СИМ по проезжей части, обосновано», — заявили там.

С 16 лет в России сейчас, согласно действующим нормам, можно получать водительское удостоверение на мопеды и на мотоциклы. С 18 лет права выдаются тем, кто хочет водить автомобили и другие транспортные средства.

В России с 1 марта 2023 года начали действовать изменения в правилах дорожного движения, согласно которым электросамокаты, гироскутеры, сегвеи и другие подобные устройства получили статус средств индивидуальной мобильности. Перемещаться на них по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам разрешено со скоростью не выше 25 километров в час. При этом если электросамокат или другое подобное устройство движется по тротуару, то приоритет получают пешеходы.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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