Семилетняя россиянка провалилась в открытый люк

В Омске семилетняя девочка провалилась в открытый люк на глазах у матери

В Омске семилетняя девочка провалилась в открытый люк на улице. Об этом сообщает прокуратура российского региона в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел ночью 30 октября рядом с кафе на бульваре Архитекторов, 5. Мать с ребенком вышли из помещения и ждали машину. По словам женщины, ее дочь засмотрелась на снег и, сделав два шага назад, упала в открытый люк. При этом канализационный колодец не был огорожен, и его не было видно на уровне асфальта.

В итоге ребенка доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у пострадавшей травму головы, оказали ей помощь и отпустили домой. Прокуратура организовала проверку соблюдения органами местного самоуправления законодательства в части надлежащего содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее в Озерске Челябинской области девочка упала в неплотно закрытый канализационный люк. Из люка ребенка вызволяла мама — девочка сразу же позвонила ей по мобильному телефону. Падение обошлось без серьезных травм.