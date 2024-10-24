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15:05, 24 октября 2024Экономика

В российском городе девочка упала в неплотно закрытый люк

В Озерске девочка провалилась в неплотно закрытый колодец

Кадр: страница «Подслушано в Озёрске» во «ВКонтакте»

В Озерске Челябинской области ребенок угодил в канализационный люк. Об этом пишет мэр города Сергей Гергенрейдер в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на улице Верхней во время прогулки. Одной ногой девочка провалилась в колодец — крышка была неплотно закрыта коммунальщиками. Из люка ребенка вызволяла мама — девочка сразу же позвонила ей по мобильному телефону. Как сообщается, падение обошлось без серьезных травм.

Узнав о происшествии, градоначальник принес извинения за действия рабочих. Ситуацию Гергенрейдер назвал «бардаком и беспределом» и заверил, что в отношении причастных последуют санкции. «Недопустимая ситуация, я приношу личные извинения и ребенку, и его родителям за нерадивость наших коммунальщиков. С сегодняшнего же вечера начинаем ревизию колодцев во всем округе», — пообещал мэр Озерска.

По его информации, колодец, из-за которого разразился скандал, уже отремонтирован и закрыт. На карандаш Гергенрейдер взял и другой постоянно открытый люк на улице Семенова — его обещают закатать в течение недели.

Ранее в оставленный коммунальщиками котлован упал житель Новосибирска. Ночью его обнаружил прохожий — из ямы раздавались истошные крики. По-видимому, в результате падения мужчина не пострадал.

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      Виктория Клабукова
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