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10:13, 31 октября 2024Путешествия

Сотни россиян застряли за границей почти на сутки из-за задержки вылета

TourDom.ru: россияне застряли в Дубае на сутки из-за задержки рейса в Москву

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Несколько сотен россиян застряли в Дубае почти на сутки из-за задержки рейса в Москву. Об этом стало известно изданию TourDom.ru.

По данным источника, вылет Boeing 777 из-за границы был запланирован 29 октября в 16:35. Сначала отправление перенесли на 2,5 часа, а затем до 7 утра следующего дня. Пассажиры пожаловались, что не могли найти в аэропорту представителей российской авиакомпании, которые объяснили бы ситуацию, также им не предложили еду и воду.

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Около полуночи туристов отправили в отель, однако там выяснилось, что перевозчик не оплатил проживание клиентов. Россиянам пришлось самим внести по 200 дирхамов (5,3 тысячи рублей).

Утром 30 октября рейс снова перенесли, в итоге самолет улетел в Москву в 14:15 с общей задержкой почти в 22 часа.

Ранее в США мужчина проник в аэропорт и попытался прорваться в кабину пилотов, ранив троих человек. Он объяснил поступок тем, что какие-то «плохие люди» приказали ему лететь в Эстонию.

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      Мария Борисова
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