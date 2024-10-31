Средства ПВО уничтожили два дрона в небе над российским регионом

Богомаз заявил, что средства ПВО сбили два БПЛА в небе над Брянской областью

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над регионом.

«Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — сказано в сообщении.

По его словам, пострадавших и разрушений в результате падений осколков дрона нет.

Ранее жительница поселка Коренево рассказала, что для спасения от дронов в приграничных районах Курской области беженцам приходилось разгонять автомобиль до 120 километров в час — только на этой скорости появлялись шансы оторваться от дронов. По ее словам, во время вынужденного возвращения в опасную зону, дроны над ней «летали как мухи», и передвигаться по улице приходилось перебежками.