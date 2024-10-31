Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:02, 31 октября 2024Россия

Жительница приграничья рассказала о спасении от дронов на скорости 120 километров в час

Беженка: для спасения от БПЛА под Курском приходится разгоняться до 120 км/ч

Фото: Alina Smutko / Reuters

Для спасения от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в приграничных районах Курской области беженцам приходилось разгонять автомобиль до 120 километров в час — только на этой скорости появлялись шансы оторваться от дронов. Об этом «Ленте.ру» рассказала жительница поселка Коренево по имени Эльвира.

По словам курянки, когда начались бои, они с семьей покинули дом в летней одежде, потому так как думали, что скоро вернутся. «Мы буквально выехали в шортах — думали ведь, что уезжаем на два дня. Через месяц с мужем поехали туда на свой страх и риск — решили забрать вещи. Было страшно, думала, не вернемся оттуда. Было очень много дронов», — сообщила «Ленте.ру» россиянка. Выезжая из поселка, она стала свидетельницей артиллерийских обстрелов, ракетных ударов и пролета вертолетов.

По словам Эльвиры, во время вынужденного возвращения в опасную зону, дроны над ней «летали как мухи», и передвигаться по улице приходилось перебежками. Сейчас же, по словам жительницы приграничья, в Коренево стало спокойнее, однако ради безопасности автомобилям все равно приходится ехать на большой скорости.

Сейчас все относительно тише — летают дроны, хотя их не так много. Но все равно надо гнать 120 километров в час, чтобы успеть уехать. По поселку так не поедешь — везде лежачие полицейские и стоит разбитая техника, машины

Эльвира
Материалы по теме:
«Они были в ужасных условиях» У границы с Украиной процветает рабство. Как в него попадают даже бойцы СВО?
«Они были в ужасных условиях»У границы с Украиной процветает рабство. Как в него попадают даже бойцы СВО?
23 октября 2024
«Не спешим полностью выгнать ВСУ» Произошел ли перелом в боях за Курскую область и как будут развиваться боевые действия?
«Не спешим полностью выгнать ВСУ»Произошел ли перелом в боях за Курскую область и как будут развиваться боевые действия?
18 октября 2024
«Ошметки летели по головам» Россияне отправились в приграничье спасать животных от обстрелов ВСУ. Что они там увидели?
«Ошметки летели по головам»Россияне отправились в приграничье спасать животных от обстрелов ВСУ. Что они там увидели?
27 сентября 2024

Украинская армия вторглась в Курскую область утром 6 августа, бои в приграничье идут до сих пор. Известно, что российским военным удалось освободить около половины занятой Вооруженными силами Украины территории региона.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Дарья НовичковаМарк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы призываем людей выезжать хотя бы на зиму». Украинские власти полностью заблокируют Покровск в целях обороны

      Полет ракеты КНДР назвали самым продолжительным за время пусков

      Россия и КНДР подписали соглашение о сотрудничестве в области связи

      В МИД заявили о работе с ХАМАС и Израилем над освобождением заложников-россиян

      Вероятность распространения разрешения на умерщвление бродячих собак на всю Россию оценили

      Тысячи людей пострадали из-за изменения климата в Европе

      Россиянам раскрыли улучшающий потенцию напиток

      Мадуро призвал увеличить частоту авиарейсов для россиян

      США обвинили КНДР в повышении напряженности в регионе

      Назван фактор для возможного начала вооруженного конфликта США и Китая

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше