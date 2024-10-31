Жительница приграничья рассказала о спасении от дронов на скорости 120 километров в час

Беженка: для спасения от БПЛА под Курском приходится разгоняться до 120 км/ч

Для спасения от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в приграничных районах Курской области беженцам приходилось разгонять автомобиль до 120 километров в час — только на этой скорости появлялись шансы оторваться от дронов. Об этом «Ленте.ру» рассказала жительница поселка Коренево по имени Эльвира.

По словам курянки, когда начались бои, они с семьей покинули дом в летней одежде, потому так как думали, что скоро вернутся. «Мы буквально выехали в шортах — думали ведь, что уезжаем на два дня. Через месяц с мужем поехали туда на свой страх и риск — решили забрать вещи. Было страшно, думала, не вернемся оттуда. Было очень много дронов», — сообщила «Ленте.ру» россиянка. Выезжая из поселка, она стала свидетельницей артиллерийских обстрелов, ракетных ударов и пролета вертолетов.

По словам Эльвиры, во время вынужденного возвращения в опасную зону, дроны над ней «летали как мухи», и передвигаться по улице приходилось перебежками. Сейчас же, по словам жительницы приграничья, в Коренево стало спокойнее, однако ради безопасности автомобилям все равно приходится ехать на большой скорости.

Сейчас все относительно тише — летают дроны, хотя их не так много. Но все равно надо гнать 120 километров в час, чтобы успеть уехать. По поселку так не поедешь — везде лежачие полицейские и стоит разбитая техника, машины Эльвира

Украинская армия вторглась в Курскую область утром 6 августа, бои в приграничье идут до сих пор. Известно, что российским военным удалось освободить около половины занятой Вооруженными силами Украины территории региона.