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21:04, 31 октября 2024Мир

США обратились к Китаю из-за якобы прибывших на СВО солдат КНДР

NYT: США ведут переговоры с Китаем из-за якобы прибывших на СВО солдат КНДР
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Korean Central News Agency / Reuters

США ведут переговоры с Китаем из-за данных о якобы прибывших в зону специальной военной операции (СВО) солдат КНДР. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Госдепартамент в последние дни поднимал вопрос о войсках напрямую с китайскими официальными лицами», — пишет издание со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

Согласно публикации, американские официальные лица ведут переговоры с КНР, так как китайская сторона, по их оценке, «обеспокоена быстро укрепляющимся партнерством» России и КНДР. В связи с этим США рассчитывают, что эти переговоры «еще больше усилят подозрения, которые Китай может испытывать по поводу развертывания войск [КНДР]».

По данным другого источника из числа американских чиновников, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал американские ведомства донести до КНР опасения по поводу якобы нахождения северокорейских военных в зоне СВО, а также сообщить о возможных последствиях. США ожидают, что Китай может передать это послание лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что украинские войска могут использовать американское оружие против северокорейских военных в случае их отправки в зону СВО.

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