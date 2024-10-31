Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:06, 31 октября 2024Бывший СССР

Стал известен первый пункт нового «плана победы» Зеленского

«Страна.ua»: первый пункт нового «плана победы» — борьба с дезинформацией
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Первым пунктом нового «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского является борьба с дезинформацией. Об этом заявил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин, пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По его словам, Зеленский определил этот пункт первым по причине того, что «люди не понимают, что происходит, или если партнеры не понимают позицию Украины». Этим моментом будут заниматься в Государственном управлении разведки (ГУР) и Службе безопасности Украины (СБУ).

Литвин добавил, что проект нового «плана победы» для внутренней политики Украины будет представлен в ближайшие недели.

Ранее Зеленский заявил, что Украина и Венгрия готовят документ, где будет прописано намерение Будапешта не блокировать приглашение Киева в НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стал известен первый пункт нового «плана победы» Зеленского

      Небензя оценил возможность заморозки конфликта на Украине

      Курс на евроинтеграцию внесут в Конституцию Молдавии

      Россиян предупредили о мошеннических вакансиях в сети

      Небензя назвал причину отступления ВСУ на фронте

      Названы особенности применяемых ВСУ дронов Switchblade

      Звезда сериала «Сплетница» впервые станет отцом

      Врач развеял известный миф о пользе бани

      Удар России по ключевому мосту ВСУ под Одессой назвали предупреждением союзникам Украины. Речь идет о Румынии и Молдавии

      Страстные любовники разнесли номер в гостинице

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше