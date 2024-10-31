Стал известен первый пункт нового «плана победы» Зеленского

«Страна.ua»: первый пункт нового «плана победы» — борьба с дезинформацией

Первым пунктом нового «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского является борьба с дезинформацией. Об этом заявил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин, пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По его словам, Зеленский определил этот пункт первым по причине того, что «люди не понимают, что происходит, или если партнеры не понимают позицию Украины». Этим моментом будут заниматься в Государственном управлении разведки (ГУР) и Службе безопасности Украины (СБУ).

Литвин добавил, что проект нового «плана победы» для внутренней политики Украины будет представлен в ближайшие недели.

Ранее Зеленский заявил, что Украина и Венгрия готовят документ, где будет прописано намерение Будапешта не блокировать приглашение Киева в НАТО.