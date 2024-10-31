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16:33, 31 октября 2024Бывший СССР

Зеленский заявил о готовящемся документе с Венгрией об участии Киева в НАТО

Зеленский: Украина и Венгрия готовят документ о поддержке Киева на пути к НАТО
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

Украина и Венгрия готовят документ, фиксирующий намерение Будапешта не блокировать приглашение Киева в НАТО. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По его словам, целью такого документа будет деблокирование Венгрией шагов по вступлению Украины в НАТО. «То есть поддерживать, голосовать за нас, а не блокировать», — заявил Зеленский.

Он добавил, что в документе будет отражено общая позиция двух стран по разным спорным вопросам. В их числе — положение венгерского меньшинства на Украине.

Ранее Владимир Зеленский признал, что партнеры Запада не дадут оружие Киеву без видимого результата на земле.

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