Зеленский заявил о готовящемся документе с Венгрией об участии Киева в НАТО

Зеленский: Украина и Венгрия готовят документ о поддержке Киева на пути к НАТО

Украина и Венгрия готовят документ, фиксирующий намерение Будапешта не блокировать приглашение Киева в НАТО. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По его словам, целью такого документа будет деблокирование Венгрией шагов по вступлению Украины в НАТО. «То есть поддерживать, голосовать за нас, а не блокировать», — заявил Зеленский.

Он добавил, что в документе будет отражено общая позиция двух стран по разным спорным вопросам. В их числе — положение венгерского меньшинства на Украине.

Ранее Владимир Зеленский признал, что партнеры Запада не дадут оружие Киеву без видимого результата на земле.