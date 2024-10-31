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14:39, 31 октября 2024Бывший СССР

В Киеве признали нежелание Запада давать оружие без результатов

Зеленский: Запад не хочет давать оружие Киеву без видимого результата

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что западные партнеры не хотят давать оружие Киеву без видимого результата. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Будет сложно брать большие объемы оружия у партнеров, ожидать, что они нас будут крепко поддерживать. Потому что в любом случае люди хотят видеть действительно крепкую армию, (...) тогда вас поддерживают. И это факт. (...) Самое главное — это результат», — сказал он.

Ранее украинский лидер осудил руководство Польши из-за отказа предоставить Киеву советские истребители МиГ-29. Он пояснил, что причиной отказа стала нехватка собственных самолетов у Варшавы.

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      Александр Курбатов
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