В Киеве признали нежелание Запада давать оружие без результатов

Зеленский: Запад не хочет давать оружие Киеву без видимого результата

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что западные партнеры не хотят давать оружие Киеву без видимого результата. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Будет сложно брать большие объемы оружия у партнеров, ожидать, что они нас будут крепко поддерживать. Потому что в любом случае люди хотят видеть действительно крепкую армию, (...) тогда вас поддерживают. И это факт. (...) Самое главное — это результат», — сказал он.

Ранее украинский лидер осудил руководство Польши из-за отказа предоставить Киеву советские истребители МиГ-29. Он пояснил, что причиной отказа стала нехватка собственных самолетов у Варшавы.