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13:19, 31 октября 2024Россия

Стало известно об обмене пленными между Россией и Украиной в Курской области

Военкор Соколова: Россия и Украина обменялись пленными по формуле 30 на 30
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ / РИА Новости

В Курской области Россия и Украина обменялись пленными военнослужащими по формуле 30 на 30. Об обмене стало известно из репортажа военкора Елены Соколовой, видео обмена опубликовано в Telegram-канале журналистки.

Как рассказала Соколова, обмен производился при поддержке подразделений «Дикая дивизия Донбасса», 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты и 1427-го полка Вооруженных сил России.

Близ какого населенного пункта происходил обмен, не уточняется.

Предыдущий обмен состоялся 18 октября. Россия вернула из украинского плена 95 военнослужащих. Украине также были переданы 95 бойцов. Посредничество в процессе оказали Объединенные Арабские Эмираты.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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