Суд оставил без изменений приговор осужденной за расправу спицами над сожителем

В Перми заколовшей сожителя спицами женщине оставили приговор без изменений

Пермский краевой суд оставил без изменений приговор жительнице поселка Керчевский, осужденной за расправу над сожителем с помощью вязальных спиц и ножа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Осужденная не смогла обжаловать приговор Чердынского районного суда. Как установил суд, преступление произошло в ночь на 6 мая 2024 года. Тогда женщина поссорилась с сожителем во время употребления алкоголя. На суде она признала вину и рассказала, что проживала с мужчиной с июня 2023 года. По ее словам, в ночь ссоры он оскорблял ее, в результате осужденная разозлилась. Она призналась, что взяла в руку вязальные металлические спицы и воткнула их мужчине в грудь и руку. Затем она ушла на кухню, взяла там нож и из-за спины снова ударила им пострадавшего, а затем вызвала скорую. Отмечается, что в результате нападения мужчина не выжил.

Чердынский районный суд признал ее виновной по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Она получила наказание в виде лишения свободы на срок 8,5 года в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Волгограде 50-летняя россиянка пришла забрать вещи у бывшего сожителя и забила его скалкой.