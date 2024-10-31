Супруги рассказали об обвалившемся на них потолке во время взрыва в пятиэтажке

На супружескую пару обвалился потолок во время взрыва в пятиэтажке в Черкесске

На супружескую пару обвалился потолок во время взрыва в пятиэтажке в Черкесске, пишет РЕН ТВ.

Со слов россиянина, ему чудом удалось вылезти из-под завалов, а потом вытащить супругу, которая после обрушения потолка оказалась под досками и кирпичами.

«Я спал, и [произошел] такой сильный удар. Меня придавило. Думаю: мне снится это что ли? А это не сон», — вспомнил мужчина.

Затем пару эвакуировали спасатели. Пострадавшие отметили, что все это время было шумно и сыпался мусор. «Начали кричать, чтобы нас сняли. Зашли спасатели через подъезд», — рассказала пострадавшая.

О взрыве в многоквартирном доме в Черкесске стало известно утром в четверг, 31 октября. Разрушения зафиксировали на четвертом и пятом этажах здания. По последним данным, пострадали 11 человек, четверых жителей не удалось спасти. В качестве предварительной версии происшествия рассматривается взрыв газа.

