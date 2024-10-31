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11:54, 31 октября 2024Россия

Число жертв взрыва в пятиэтажке в Черкесске выросло

МЧС: еще двух человек без признаков жизни нашли под завалами дома в Черкесске

Кадр: Telegram-канал МЧС Карачаево-Черкесии

Спасатели нашли под завалами пятиэтажки в Черкесске, в которой прогремел взрыв, еще двух человек без признаков жизни. Об этом сообщило управление МЧС по Карачаево-Черкесской Республике в Telegram.

Таким образом число жертв происшествия выросло до четырех. В ведомстве подчеркнули, что разбор завалов продолжается.

Как сообщил корреспондент ТАСС, сейчас на месте взрыва объявлена минута тишины, чтобы спасатели смогли услышать, остаются ли под завалами еще люди.

Ранее жильцы дома рассказали о странной пенсионерке с признаками психического расстройства, которая жила в трехкомнатной квартире на пятом этаже. С их слова, пожилая женщина не пускала к себе газовиков, когда те приезжали для проверки оборудования.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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