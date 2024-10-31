Сырский рассказал главнокомандующему ВС НАТО в Европе о тяжелой ситуации на фронте

Сырский рассказал главкому ВС НАТО в Европе Каволи о тяжелой ситуации на фронте

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в телефонном разговоре доложил главнокомандующему Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе, главе Европейского командования Вооруженных сил США, генералу Кристоферу Каволи о тяжелых боях по всей протяженности линии фронта. Об этом Сырский написал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Описывая обстановку на фронте, Сырский попросил Каволи усилить военно-техническую поддержку ВСУ. Главком украинской армии также отметил превосходство Вооруженных сил России в техническом оснащении и личном составе.

Ранее Сырский провел телефонный разговор с генералами США после потери Угледара. Он проинформировал офицеров об обстановке на фронте и отметил важность передачи Украине вооружения и военной техники.