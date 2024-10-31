Трамп прокатился на мусоровозе после слов Байдена о сторонниках республиканца

CNN: Трамп прокатился на мусоровозе после слов Байдена о мусоре

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп прокатился на мусоровозе, сообщает CNN.

Таким образом политик отреагировал на слова действующего главы государства Джо Байдена о том, что сторонники Трампа являются «мусором».

Байден сделал это заявление, комментируя слова комика Тони Хинчклиффа на предвыборном митинге Трампа в Нью-Йорке, который назвал Пуэрто-Рико «плавучим мусорным островом». Американский лидер подчеркивал, что жители Пуэрто-Рико «хорошие, порядочные, честные люди». «Единственный мусор, который я вижу, — это его сторонники», — сказал Байден.

Позже в Белом доме объяснили, что Байден имел ввиду не всех сторонников республиканца, а именно комика, и недопонимание возникло из-за апострофа.

При этом вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис после слов лидера страны Джо Байдена выступила против любой критики в адрес американских избирателей, основанной на их политических взглядах и предпочтениях.