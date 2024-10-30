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20:55, 30 октября 2024Мир

Харрис попыталась дистанцироваться от Байдена после неудачного комментария

Харрис выступила против критики избирателей после слов Байдена об «отбросах»

Фото: Daniel Heuer / Globallookpress.com

Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис после слов лидера страны Джо Байдена, назвавшего сторонников республиканцев «отбросами», выступила против любой критики в адрес американских избирателей, основанной на их политических взглядах и предпочтениях. О попытке Харрис дистанцироваться от своего однопартийца после неудачного комментария пишет CNN.

«Позвольте мне прояснить ситуацию: я категорически не согласна с любой критикой людей на основе того, за кого они голосуют... Я считаю, что моя работа заключается в том, чтобы представлять интересы всех людей. Не важно, поддерживают они меня или нет», — так она ответила на просьбу журналиста прокомментировать слова Байдена.

По информации телеканала, высокопоставленные должностные лица предвыборного штаба Харрис получили от своих сторонников большое количество возмущенных сообщений после комментария Байдена. Некоторые из них предложили президенту полностью исчезнуть из поля зрения общественности в последние дни перед ​​выборами.

Ранее немецкий бизнесмен Ким Шмитц, известный под псевдонимом Ким Дотком, заявил, что Джо Байден вынудил Демократическую партию и Камалу Харрис дистанцироваться от него, назвав республиканцев отбросами.

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      Лина Пивоварова
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