Российские штурмовики собрали арсенал трофейного оружия НАТО

Штурмовики ВС РФ собрали арсенал трофейного оружия НАТО, но не используют его

Российские штурмовики предпочитают использовать российское оружие, несмотря на наличие арсенала трофейного вооружения НАТО. Об этом рассказали в Минобороны РФ, пишет ТАСС.

Как отметили в ведомстве, Вооруженные силы (ВС) РФ во время штрума захватывают «богатый урожай трофеев». «Используют его по предназначению только в случае крайней необходимости», — добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что специалисты холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») изучают конструкцию захваченных в ходе спецоперации трофеев для вырабатывания мер противодействия оружию западного производства.

В Минобороны регулярно привлекают специалистов холдинга к анализу особенностей конструкции трофеев.

