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05:50, 31 октября 2024Бывший СССР

Российские штурмовики собрали арсенал трофейного оружия НАТО

Штурмовики ВС РФ собрали арсенал трофейного оружия НАТО, но не используют его

Фото: Lance Cpl. Reine Whitaker / Global Look Press

Российские штурмовики предпочитают использовать российское оружие, несмотря на наличие арсенала трофейного вооружения НАТО. Об этом рассказали в Минобороны РФ, пишет ТАСС.

Как отметили в ведомстве, Вооруженные силы (ВС) РФ во время штрума захватывают «богатый урожай трофеев». «Используют его по предназначению только в случае крайней необходимости», — добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что специалисты холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») изучают конструкцию захваченных в ходе спецоперации трофеев для вырабатывания мер противодействия оружию западного производства.

В Минобороны регулярно привлекают специалистов холдинга к анализу особенностей конструкции трофеев.

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      Марина Совина
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