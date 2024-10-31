Российские штурмовики собрали арсенал трофейного оружия НАТО

Российские штурмовики предпочитают использовать российское оружие, несмотря на наличие арсенала трофейного вооружения НАТО. Об этом рассказали в Минобороны РФ, пишет ТАСС.
Как отметили в ведомстве, Вооруженные силы (ВС) РФ во время штрума захватывают «богатый урожай трофеев». «Используют его по предназначению только в случае крайней необходимости», — добавили в министерстве.
Ранее сообщалось, что специалисты холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») изучают конструкцию захваченных в ходе спецоперации трофеев для вырабатывания мер противодействия оружию западного производства.
В Минобороны регулярно привлекают специалистов холдинга к анализу особенностей конструкции трофеев.