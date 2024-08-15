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20:25, 15 августа 2024Наука и техника

«Высокоточные комплексы» рассказали об изучении трофеев

В холдинге «Высокоточные комплексы» изучают захваченные в ходе СВО трофеи

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Специалисты холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») изучают конструкцию захваченных Вооруженными силами России в ходе спецоперации трофеев для вырабатывания мер противодействия оружию западного производства. Об этом рассказали в пресс-службе холдинга, пишет ТАСС.

Отмечается, что научно-исследовательские организации Минобороны регулярно привлекают специалистов холдинга к анализу особенностей конструкции трофеев.

«Наиболее интересные идеи, позволяющие улучшить эксплуатационные свойства изделий, реализуются в серийно выпускаемых образцах нашей техники, а также находят свое отражение в новых разработках. (...) Одновременно вырабатываются меры противодействия зарубежному оружию», — сообщили в холдинге.

Пресс-служба добавила, что в работе над собственным оружием холдинг учитывает тенденции развития современных противотанковых комплексов.

Ранее стало известно, что тульское Конструкторское бюро приборостроения разработало управляемую ракету «Х-БПЛА» для беспилотников. Боеприпас с дальностью применения восемь километров предназначен для поражения легкой бронетехники.

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