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09:35, 31 октября 2024Бывший СССР

Названы цели ударов ВСУ по Бердянску

Рогов: целью ударов БПЛА ВСУ по Бердянску являются административные здания
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Pavlo Palamarchuk / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Целью ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Бердянску являются административные здания и порт. Об этом написал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Целью массированной атаки вражеских БПЛА по Бердянску помимо морского порта являются административные здания — органы местного самоуправления и социальной защиты», — написал Рогов.

Он отметил, что многие административные учреждения находятся в районах с плотной жилой застройкой или на первых этажах многоэтажек.

Ранее Рогов заявил, что российские войска прорвали оборону ВСУ севернее Работино на ореховском направлении запорожской линии фронта. По его словам, атака российских войск началась по флангам, после чего усилилась бронетехникой и фронтовой авиацией.

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      Валентин Карант
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