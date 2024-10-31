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12:24, 31 октября 2024Путешествия

Туриста нашли без признаков жизни в полном наркотиков номере отеля

Bangkok Post: туриста нашли без признаков жизни в номере отеля Паттайи

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

В Паттайе, Таиланд, туриста нашли без признаков жизни в номере отеля, полном наркотиков. Об этом сообщило издание Bangkok Post.

27-летний австралиец лежал на спине, на нем были только черные шорты и поясная сумка. На столе полиция обнаружила кетамин и марихуану.

В комнате также находился друг туриста, он был сильно пьян. Мужчине оказали первую помощь, а потом доставили в больницу.

Правоохранители предполагают, что причиной произошедшего стала передозировка. Расследование продолжается.

Ранее на Пхукете туристы устроили драку с местными жителями из-за проигрыша в пляжный волейбол. Конфликтующие стали бить друг друга кулаками и метлами.

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      Мария Борисова
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