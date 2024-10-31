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04:32, 31 октября 2024Наука и техника

Тысячи людей пострадали из-за изменения климата в Европе

Climate and Atmospheric Science: из-за изменения климата пострадали тысячи людей

Фото: Michael Probst / AP

Согласно исследованию Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal), жара привела к более чем 68 тысячам летальных исходов в Европе, и более чем половина из них приходится на атропогенное изменение климата. Результаты исследования опубликованы в журнале npj Climate and Atmospheric Science.

Команда исследователей сосредоточилась на анализе несчастных случаев, связанных с повышенными температурами, учитывая долю худших исходов для здоровья, вызванных климатическими изменениями. Учитывались данные из 35 европейских стран. Использовались эпидемиологические модели для оценки последствий для здоровья.

Ученые также применили данные о среднеглобальных аномалиях температуры поверхности за период с 1880 по 2022 годы, чтобы определить, насколько температура выросла из-за антропогенного потепления в каждом из регионов, затем вычли эту разницу для моделирования гипотетического сценария без климатического изменения.

Полученные данные показали, что уровень худших исходов из-за жары на миллион жителей в южных регионах Европы оказалась вдвое выше по сравнению с остальной частью континента. Авторы подчеркивают, что в условиях глобального потепления жители южных стран Европы подвергаются значительно большему риску из-за более высоких температур. Кроме того, исследование выявило, что изменение климата более серьезно сказывается на женщинах и пожилых людях.

Исследователи подчеркнули важность амбициозных мер по адаптации и смягчению последствий климатических изменений.

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      Александр Еникеев
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