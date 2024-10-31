У «Москвы-Сити» появился зонтшеринг

У станции метро «Москва-Сити» появилась возможность взять зонт в аренду

У жителей столицы появилась возможность арендовать зонт на станции метро «Москва-Сити» с помощью сервиса «ЗонтБери». Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Таким образом, аренда зонтов теперь доступна на станциях «Физтех» (выход №1), «Яхромская» (выход №1), «Лианозово» (между выходами №1 и 2–5, между выходами №6 и 7), «Марьина Роща» (выход №6), «Москва-Сити» (выход №4).

Аренда зонта на сутки обойдется в 250 рублей, часовой тариф — 50 рублей, поминутный тариф — 10 рублей. Помимо суммы по тарифу придется заплатить депозит в 500 рублей, который вернется спустя пару часов после того, как сдадут зонт обратно.

По словам Ликсутова, в столице продолжается поддержка новых проектов в области пассажирских сервисов. «ЗонтБери» призван обеспечить дополнительный комфорт жителям и гостям столицы в условиях переменчивой погоды.

Ранее москвичей предупредили о циклоне «Мартина», который атакует столицу в пятницу, 1 ноября. Он принесет с собой половину месячной нормы осадков. С раннего утра ожидаеются дождь со снегом, ливневый дождь и ухудшение видимости, вечером — резкое падение атмосферного давления.