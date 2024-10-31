Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:47, 31 октября 2024Экономика

У «Москвы-Сити» появился зонтшеринг

У станции метро «Москва-Сити» появилась возможность взять зонт в аренду

Фото: АГН «Москва»

У жителей столицы появилась возможность арендовать зонт на станции метро «Москва-Сити» с помощью сервиса «ЗонтБери». Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Таким образом, аренда зонтов теперь доступна на станциях «Физтех» (выход №1), «Яхромская» (выход №1), «Лианозово» (между выходами №1 и 2–5, между выходами №6 и 7), «Марьина Роща» (выход №6), «Москва-Сити» (выход №4).

Аренда зонта на сутки обойдется в 250 рублей, часовой тариф — 50 рублей, поминутный тариф — 10 рублей. Помимо суммы по тарифу придется заплатить депозит в 500 рублей, который вернется спустя пару часов после того, как сдадут зонт обратно.

По словам Ликсутова, в столице продолжается поддержка новых проектов в области пассажирских сервисов. «ЗонтБери» призван обеспечить дополнительный комфорт жителям и гостям столицы в условиях переменчивой погоды.

Ранее москвичей предупредили о циклоне «Мартина», который атакует столицу в пятницу, 1 ноября. Он принесет с собой половину месячной нормы осадков. С раннего утра ожидаеются дождь со снегом, ливневый дождь и ухудшение видимости, вечером — резкое падение атмосферного давления.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по одному из ключевых мостов в Одесской области. ВСУ перехватили две ракеты из десяти

      Подсчитаны траты россиян осенью

      Зеленский рассказал о намерении стран ЕС прекратить выплаты беженцам с Украины

      Россиянин попытался украсть школьницу и открыл огонь по силовикам

      Спецназовцы штурмовали дом с тремя находящимися под наркотиками дезертирами из зоны СВО

      Лукашенко призвал вывезти из Евразии ядерное оружие США

      В Чечне заявили о подарке Кадырову от главы Lamborghini и показали его

      В России ответили на расследование ФБР о планах вмешаться в выборы США

      Япония перенесла испытания многоразовой ракеты

      В Грузии предъявили обвинения участникам вбросов на выборах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше