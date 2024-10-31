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11:23, 31 октября 2024Россия

Украина попыталась нанести ракетный удар по российскому региону

Курский губернатор Смирнов заявил о сбитой средствами ПВО в регионе ракете ВСУ
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести ракетный удар по Курской области. Об этом заявил губернатор российского приграничного региона Алексей Смирнов в Telegram.

По его словам, средства противовоздушной обороны сбили украинский снаряд в одном из приграничных районов субъекта. Информацию о возможных последствиях на земле Смирнов не раскрыл.

За 18 минут до появления сообщения об атаке на регион губернатор предупреждал местных жителей о ракетной опасности. Сирена тревоги звучала около 15 минут.

Ранее Минобороны России отчиталось, что в ночь на 31 октября ВСУ выпустили по российской территории 21 беспилотник. Восемь летательных аппаратов система ПВО уничтожила в Ростовской области, пять — в Курской, три — в Волгоградской, два — в Брянской и по одному в Воронежской и Белгородской областях, а также над Черным морем.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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