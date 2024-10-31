Украина ударила по работавшей в поле российской сельхозтехнике

Гладков сообщил о смерти рабочего при атаке ВСУ на сельхозтехнику под Белгородом

Удар беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по сельхозтехнике, работавшей в поле в районе поселка Дальний Белгородской области, привел к смерти рабочего. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, сердце мужчины остановилось до приезда сотрудников скорой помощи. Коллегу россиянина с осколочными ранениями руки и ноги доставили в Волуйскую центральную районную больницу. «Вся необходимая помощь оказана, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно», — написал Гладков.

Он также принес соболезнования родным и близким рабочего, которого не удалось спасти.

Ранее в Белгородской области под удар ВСУ попали сразу два предприятия. В Шебекино на территории одного из объектов осколками снарядов посекло две машины, на территории второго пробило кровли двух цехов. Кроме того, со стороны Украины были обстреляны села Нежеголь и Муром.