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18:04, 31 октября 2024Силовые структуры

Украинского командира заочно приговорили в России к 24,5 года за приказы об обстреле сел

В ДНР суд заочно приговорил к 24,5 года командира ВСУ за приказы об обстреле сел
Варвара Митина (редактор)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 24 с половиной годам колонии строгого режима командира минометной батареи Вооруженных сил Украины (ВСУ) за приказы об обстреле двух сел. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Украинского военного признали виновным по статьям 30, 105 («Покушение на убийство»), 167 («Умышленное повреждение чужого имущества») и 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ.

По версии следствия, в феврале 2022 года осужденный отдал двум минометным расчетам приказы об обстреле сел Саханка и Коминтерново Новоазовского района. В результате обстрелов повреждения получили восемь домов, а также был ранен мужчина.

Ранее Верховный суд ДНР заочно приговорил к семи годам колонии общего режима 34-летнего гражданина Молдавии за участие в боевых действиях на стороне Украины.

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