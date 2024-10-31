Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:08, 31 октября 2024Россия

Упавшую в реку россиянку доставали с ОМОНом

В Санкт-Петербурге упавшую в реку девушку доставали с ОМОНом
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге девушку, упавшую в реку Большая Невка, доставали с ОМОНом. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным издания, россиянка свалилась в водоем в Центральном парке культуры и отдыха. Все попытки девушки выбраться самостоятельно не увенчались успехом.

Спасать горожанку бросились дежурившие неподалеку сотрудники ОМОН на транспорте. Они сели в катер и направились к причальной стенке, где в воде барахталась девушка. Пострадавшая находилась в шоковом состоянии, ее быстро подняли, отвезли на берег и дали сухую одежду. К месту происшествия также вызвали бригаду медиков.

Госпитализация девушке не потребовалась.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области суд приговорил мужчину к сроку за упавшую в реку машину, в которой осталась девушка.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров ответил на вопрос о возможности завершить конфликт на Украине «вничью». Устроит ли Москву такой вариант?

      Украина ударила по работавшей в поле российской сельхозтехнике

      В России назвали регионы-лидеры по темпам удорожания сливочного масла

      Власти предложили перераспределить 7 триллионов рублей в проекте бюджета

      Российские силовики нашли рекордную партию наркотиков

      Джиган рассказал об избиении со стороны отца

      Норвегия выделит Украине более 118 миллионов долларов на обслуживание F-16

      Крымчане-богатыри стали рекордсменами Книги рекордов России

      На Украине судью второй раз обвинили в помощи уклонистам

      Поклонская обратилась к россиянам и призвала к переменам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше