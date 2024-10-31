Упавшую в реку россиянку доставали с ОМОНом

В Санкт-Петербурге упавшую в реку девушку доставали с ОМОНом

В Санкт-Петербурге девушку, упавшую в реку Большая Невка, доставали с ОМОНом. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным издания, россиянка свалилась в водоем в Центральном парке культуры и отдыха. Все попытки девушки выбраться самостоятельно не увенчались успехом.

Спасать горожанку бросились дежурившие неподалеку сотрудники ОМОН на транспорте. Они сели в катер и направились к причальной стенке, где в воде барахталась девушка. Пострадавшая находилась в шоковом состоянии, ее быстро подняли, отвезли на берег и дали сухую одежду. К месту происшествия также вызвали бригаду медиков.

Госпитализация девушке не потребовалась.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области суд приговорил мужчину к сроку за упавшую в реку машину, в которой осталась девушка.