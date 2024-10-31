Утаивший налоги на 160 миллионов рублей российский предприниматель стал фигурантом дела

В Тульской области глава ювелирной сети утаил 160 миллионов рублей налогов

В Тульской области следователи возбудили уголовное дело на предпринимателя и его главного бухгалтера за уклонение от уплаты налогов на 160 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по области.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 198 («Уклонение от уплаты налогов индивидуальным предпринимателем в особо крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, с января 2021 по март 2023 года местный владелец сети ювелирных магазинов совместно с главным бухгалтером организовал дробление бизнеса. Эта схема позволила ему уклониться от уплаты налогов на сумму более 160 миллионов рублей.

В ходе расследования допрошено более 70 человек, проведено более 20 обысков, а также изъята документация. Во время следствия они добровольно оплатили 36 миллионов рублей. Суд наложил арест на имущество обвиняемых на 148 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что всю недвижимость «королевы марафонов» Елены Блиновской выставили на продажу для погашения долга.