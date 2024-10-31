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13:01, 31 октября 2024Экономика

Увеличение инвестиций в секторе деревообработки объяснили

«Ъ»: число инвестпроектов в секторе деревообработки выросло на 53 %

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Число инвестпроектов в деревообрабатывающем секторе России с января по октябрь выросло на 53 процента к аналогичному периоду 2023-го. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на данные электронной площадки «ТендерПро».

Общая сумма вложений в инвестпроекты составила 49,5 миллиарда рублей, пояснили аналитики. При этом большая часть (43,5 процента) пришлась на производство бумаги, картона и целлюлозы. Почти четверть от общей массы средств была направлена на производство стройматериалов, около одной пятой — на выпуск мебели.

Участники отрасли активизировали вложения в связи с необходимостью приспособления к санкциям и переориентацией на новые рынки, пояснила коммерческий директор «ТендерПро» Елена Астафьева. Евросоюз летом 2022 года ввел ограничения на ввоз древесины, из-за чего российским предприятиям пришлось переориентироваться на Китай.

Речь идет о вынужденных вложениях, направленных в том числе на покупку нового оборудования, подчеркнули участники рынка в разговоре с изданием. Еще часть инвестиций они связали с реализацией приоритетных инвестпроектов, заявленных еще 4-5 лет назад, но отложенных в связи с введением западных санкций.

Ранее стало известно об увеличении в России числа вакансий в области строительства, торговли, деревообработки и издательского дела. При этом на первом месте в числе нуждающихся в кадрах работниках оказался ресторанно-гостиничный бизнес.

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      Лилиана Набиуллина
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