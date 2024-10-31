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10:46, 31 октября 2024Бывший СССР

В Армении отказались называть признание геноцида армян приоритетом страны

МИД Армении признал, что не считает приоритетом страны признание геноцида армян

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Правительство Армении не считает международное признание геноцида армян в Османской империи своим главным приоритетом в международной политике. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) республики Арарат Мирзоян, передает его слова РИА Новости.

«Международное признание геноцида (...) не является нашим приоритетом номер один», — заявил дипломат. По его словам, события гонений на армян не являются повесткой министерства иностранных дел.

Ранее Мирзоян сказал, что Еревану и Баку осталось согласовать одну-две формулировки мирного договора. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что не видит препятствий для продолжения делимитации в оставшийся период 2024-го и в 2025 году, после завершения внутригосударственных процедур ратификации положения о деятельности делимитационных комиссий.

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      Валентин Карант
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