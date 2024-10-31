В Армении рассказали о ходе подготовки мирного договора с Азербайджаном

Мирзоян: с Баку осталось согласовать одну-две формулировки мирного договора

Еревану и Баку осталось согласовать одну-две формулировки мирного договора. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, передает РИА Новости.

«Сейчас у нас есть понимание, что остались одна-две формулировки, вокруг которых мы продолжим обсуждения. Это нормальный переговорный процесс... Выражу осторожный оптимизм, что в ближайшее время нам удастся достичь согласия вокруг этих одной-двух формулировок, после чего договор будет готов к подписанию», — сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства также добавил, что не видит препятствий для продолжения делимитации в оставшийся период 2024 и в 2025 году после завершения внутригосударственных процедур ратификации положения о деятельности делимитационных комиссий.

Ранее глава аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян выразил надежду, что Армения и Азербайджан смогут согласовать оставшиеся пункты мирного договора между странами. По его словам, этому способствуют контакты армянского премьера Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.