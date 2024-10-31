В Армении заявили о крепких связях с Россией

Глава МИД Армении Мирзоян: у Армении с Россией есть крепкие экономические связи

У Армении и России, несмотря на разногласия, есть крепкие экономические связи. Об этом заявил глава МИД закавказской республики Арарат Мирзоян, передает РИА Новости.

«Наши отношения с Россией очень прозрачны. Вы знаете, мы связаны крепкими экономическими узами. По некоторым внешнеполитическим вопросам у нас есть разногласия, мы не всегда разделяем подходы друг друга», — отметил он.

При этом Мирзоян подчеркнул, что разногласия касаются определенных совместных интеграционных площадок. Так, по его словам, Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не среагировала должным образом на «военную агрессию против суверенной территории Армении». Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что, несмотря на это, страны продолжают сотрудничество в рамках ЕАЭС.

Ранее министр сообщил, что Еревану и Баку осталось согласовать одну-две формулировки мирного договора. Он добавил, что не видит препятствий для продолжения делимитации после завершения внутригосударственных процедур ратификации положения о деятельности делимитационных комиссий.