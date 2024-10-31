В Бердянске отменили занятия в школах после атаки дронов

Администрация Бердянска отменила занятия в школах после атаки дронов ВСУ на порт

В Бердянске Запорожской области после атаки дронов Вооруженных сил Украины на порт отменили занятия в школах. Об этом сообщила администрация города в своем Telegram-канале.

Как отметили местные власти, помимо школ также не будут работать детские сады и другие общественные учреждения. Они также призвали жителей города оставаться дома.

«В связи с непрекращающимися попытками киевских боевиков атаковать жилые районы города и объекты инфроструктуры, просим вас, сегодня оставаться дома, воздержаться от поездок на автомобиле и, по возможности, быть подальше от окон», — говорится в сообщении администрации.

Утром 31 октября украинские войска атаковали порт Бердянска. Отмечается, что при этом Вооруженные силы Украины могли использовать дроны-камикадзе.