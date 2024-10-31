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20:40, 31 октября 2024Россия

В Черкесске завершили аварийно-спасательные работы после прогремевшего в городе взрыва

МЧС: аварийно-спасательные работы в Черкесске завершены
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Общество»)

Фото: Халимат Эбзеева / ТАСС

В Черкесске завершили аварийно-спасательные работы после прогремевшего в городе взрыва. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесии в Telegram.

Также ведомство представило уточненные сведения о пострадавших. Так, по его данным, пострадали девять человек, одного из них госпитализировали. Пятерых россиян спасти не удалось.

Для жителей частично разрушенного дома организован пункт временного размещения. Место ЧП оцеплено полицией.

Взрыв в пятиэтажке прогремел утром 31 октября. Предварительно, его причиной стала утечка газа.

ЖЗЛ
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