В Черкесске завершили аварийно-спасательные работы после прогремевшего в городе взрыва

МЧС: аварийно-спасательные работы в Черкесске завершены

В Черкесске завершили аварийно-спасательные работы после прогремевшего в городе взрыва. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесии в Telegram.

Также ведомство представило уточненные сведения о пострадавших. Так, по его данным, пострадали девять человек, одного из них госпитализировали. Пятерых россиян спасти не удалось.

Для жителей частично разрушенного дома организован пункт временного размещения. Место ЧП оцеплено полицией.

Взрыв в пятиэтажке прогремел утром 31 октября. Предварительно, его причиной стала утечка газа.