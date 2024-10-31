В европейской стране заявили о получении рекордного объема газа из России

Сийярто: Венгрия получила 6,2 млрд кубометров газа из РФ по «Турецкому потоку»

В 2024 году Венгрия получила из России по трубопроводу «Турецкий поток» рекордные объемы природного газа в размере 6,2 миллиарда кубометров. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей (МИД) европейской страны Петер Сийярто. Его слова приводит ТАСС.

Достигнутый результат оказался самым большим в ежегодном исчислении. Он отметил, что Россия является для Венгрии надежным поставщиком энергоносителей. Подобные поставки являются безопасными и конкурентоспособными благодаря «разумному сотрудничеству с РФ».

Сийярто добавил, что сотрудничество с Россией в энергетической сфере является выгодным для Венгрии. «Безопасность и конкурентоспособность энергоснабжения Венгрии по-прежнему гарантированы», — резюмировал глава МИД республики.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрию не устраивает подход властей Евросоюза (ЕС) к отказу от российских энергоносителей. По его мнению, стратегия ЕС снизить до минимума зависимость от поставок энергоресурсов из РФ к 2027 году является идеологизированной. Подобный план носит иррациональный характер и не имеет ничего общего с экономической конкурентоспособностью и «зеленым переходом».