Сийярто оценил планы ЕС по отказу от российских энергоносителей

Сийярто: Венгрию не устраивает подход ЕС к отказу от энергоносителей РФ

Планы Евросоюза отказаться к 2027 году от энергоносителей из России — это идеологический подход. Будапешт не пойдет на это, рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, пишет РИА Новости.

Страны ЕС в выпущенном в 2022 году плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027–2028 годах.

«Это абсолютно иррациональный подход. Потому что этот подход не имеет ничего общего с физикой. Этот вопрос не имеет отношения к экономической конкурентоспособности. Этот вопрос не имеет ничего общего с "зеленым переходом"», — уточнил Сийярто.

По словам дипломата, «это чисто политическое обязательство». Принятие политических обязательств в сфере энергетики просто не имеет смысла, продолжил он. Сийярто признал, что Венгрия довольна сотрудничеством с РФ и не получала предложений лучше, поэтому не видит смысла отказываться от российского газа.

Ранее Петер Сийярто рассказал, что Венгрия и «Газпром» обсуждают сделку на следующий год о дополнительных закупках Будапештом газа при сохранении конкурентной цены.

10 октября дипломат рассказал, что нынешняя ситуация на европейском энергетическом рынке является сложной, этому способствует в том числе резкое сокращение поставок энергоносителей из России.