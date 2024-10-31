В ФРГ выдвинули обвинения подозреваемому в шпионаже в пользу России мужчине

В ФРГ выдвинули обвинения мужчине, подозреваемому в шпионаже в пользу России

Немецкая Генпрокуратура выдвинула обвинения в отношении российско-немецкого гражданина Дитера С., которого ранее подозревали в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчину подозревают в участии в конфликте на стороне Донецкой народной республики в 2014-2016 годах, участии в террористической организации за рубежом, а также «подготовке тяжелого акта насилия, угрожающего государству».

В другом деле Дитеру С. и его сообщнику Александру Й. вменяется работа на российскую спецслужбу. По данным Генпрокуратуры, мужчины согласились вести диверсионную деятельность на территории Германии, а именно производить взрывы и поджоги в стратегически важных точках, в том числе на американских военных базах.

Ранее контртеррористическое подразделение британского Скотленд-Ярда обвинило российских шпионов в пожаре на складе DHL. По мнению полиции, это может быть частью «более широкой кампании» агентов РФ.