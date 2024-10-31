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10:24, 31 октября 2024Россия

В Госдуме ответили на просьбу разрешить Польше сбивать ракеты над Украиной

Шеремет назвал возможное участие Польши в конфликте на Украине опасным ходом
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Возможное участие Польше в конфликте на Украине станет для Варшавы опасным ходом, считает депутат Госдумы Михаил Шеремет. Об этом сообщает РИА Новости.

Так парламентарий отреагировал на публикацию газеты The Hill, где говорилось, что американские конгрессмены обратились к президенту Джо Байдену с просьбой «предоставить Польше право перехватывать и нейтрализовывать ракеты над Украиной, особенно те, которые угрожают вторжением в воздушное пространство Польши».

«Для Польши это будет очень опасный ход и игра, за которыми последуют серьезные опасные и плачевные для нее последствия. Это решение не только сделает Польшу полноправным участником конфликта, но и выведет его на новый уровень эскалации», — считает парламентарий.

По его словам, страны, которые хотят решить геополитические вопросы с помощью России, должны помнить о том, что у нее есть на вооружении ядерная триада.

Ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна имеет право поставить перед Украиной условие эксгумировать жертв Волынской резни для начала процедуры вступления в Европейский союз.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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