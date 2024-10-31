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12:38, 31 октября 2024Бывший СССР

В Харьковской области предрекли переход левобережья Купянска под контроль России

Ганчев: левобережье Купянска в ближайшее время перейдет под контроль ВС России

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России в ближайшее время возьмут под контроль левобережье Купянска. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, передает ТАСС.

«Мы пока не можем рассуждать, насколько это будет ближайшее время, потому что сам Купянск, в основном, находится на правом берегу Оскола, нужно перейти реку. Но уже промышленная часть на левобережье Купянска, я думаю, скоро тоже будет очищена, освобождена от нацистов», — предрек чиновник.

По его словам, взятие Кругляковки говорит о продолжающемся стремительном продвижении ВС России на купянском направлении.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры водружения флага над населенным пунктом Кругляковка. Он был закреплен на телевышке над городом, находящимся в 20 километрах южнее Купянска.

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      Валентин Карант
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