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03:15, 31 октября 2024Мир

В Израиле узнали о просьбе Трампа к Нетаньяху о секторе Газа

Трамп просил Нетаньяху завершить войну в Газе к приходу в Белый дом
Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в разговоре с премьером-министром Израиля Биньямином Нетаньяху просил, чтобы ЦАХАЛ закончил войну в секторе Газа к приходу республиканца в Белый дом, сообщает The Times of Israel со ссылкой на источники.

Об этом политики разговаривали в июле в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. При этом кандидат в президенты поддержал бы «остаточную» активность ЦАХАЛ в Газе. Собеседники газеты подчеркивают, что Трамп не был конкретен в своей просьбе.

Ранее The Washington Post узнала, что Трамп поддержал военные операции Израиля на Ближнем Востоке. Свою позицию по этому вопросу американский политик озвучил во время телефонного разговора с Нетаньяху. По данным издания, Трамп сказал собеседнику: «Делай то, что должен».

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      Сергей Грехов
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