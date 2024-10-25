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23:49, 25 октября 2024Мир

В США раскрыли подробности телефонного разговора Трампа с Нетаньяху

WP: Трамп сказал Нетаньяху, что поддерживает операции Израиля на Ближнем Востоке

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп поддержал военные операции Израиля на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Свою позицию по этому вопросу американский политик озвучил во время телефонного разговора с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. По данным издания, Трамп сказал собеседнику: «Делай то, что должен».

По словам американского сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов), Трамп заявил Нетаньяху, что его впечатлила операция с пейджерами в Ливане. При этом он не стал говорить напрямую о том, какие военные действия стоит предпринять Израилю.

Ранее Трамп предложил Израилю нанести удар по ядерным объектам Ирана. Он отметил, что обо всем остальном следует беспокоиться уже после этого.

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      Марина Совина
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