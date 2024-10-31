Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:38, 31 октября 2024Бывший СССР

В Казахстане одобрили общее использование с Россией телефонного кода

В Казахстане передумали отказываться от российского телефонного кода
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Wikimedia

Правительство Казахстана одобрило проект соглашения, которое предусматривает совместное с Россией использование телефонного кода +7. Об этом следует из постановления Кабинета министров, опубликованном на сайте.

«Одобрить прилагаемый проект соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о совместном использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации», — указано в тексте документа.

Уполномоченным подписать соглашение и вносить в него дополнения был назначен министр цифрового развития республики Жаслан Мадиев.

В 2021 году в Казахстане решили отказаться от российского телефонного кода. Тогда Казахстан зарегистрировал за собой в Международном союзе электросвязи (МСЭ) новый телефонный код +997 и планировал начать им пользоваться с 2023 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров ответил на вопрос о возможности завершить конфликт на Украине «вничью». Устроит ли Москву такой вариант?

      Маск предложил одеться в костюм госдолга США на Хеллоуин

      Германия закроет все генконсульства Ирана

      В России высказались о перспективах второго «саммита мира» по Украине

      Рыбаки рассказали о рисках продления экспортных пошлин

      Полковник объяснил значение взятия ВС РФ поселка Ясная Поляна в ДНР

      Невеста прослыла сумасшедшей из-за дресс-кода для гостей свадьбы

      Для беспилотников разработали умные шины

      Правнучку летчика Чкалова внесли в список террористов и экстремистов

      Покупатели отвернулись от жилья в Подмосковье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше